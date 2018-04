Mercato - PSG : Jürgen Klopp aurait recalé Zinedine Zidane pour Mohamed Salah !

Auteur d’un match fantastique en demi-finale aller de la Ligue des champions face à l’AS Rome avec deux buts et deux passes décisives, Mohamed Salah n’en finit plus d’épater. Avec 43 buts inscrits en 47 rencontres, « le Pharaon » réalise la meilleure saison de sa carrière, de quoi attirer les convoitises... Le PSG et le Real Madrid seraient intéressés par le profil du joueur.



Mais Liverpool, pas décidé à vendre son meilleur joueur, aurait envoyé un message aux dirigeants du Real Madrid.



Salah, intransférable ?

Alors qu’un transfert au Real Madrid était évoqué, Liverpool aurait, selon les informations du Daily Mail, averti le Real Madrid qu’aucune offre, même supérieure à 230M€, ne serait acceptée pour Mohamed Salah. En effet, les Reds auraient la volonté que le joueur aille au terme de son contrat de quatre ans signé l’été dernier.



le 10sport