Mercato : le PSG accélère pour Gueye

Le Paris Saint-Germain avance sur le dossier Idrissa Gueye. Pressé, le club de la capitale veut boucler l'arrivée du milieu d'Everton d'ici à lundi. Après le recrutement d'un défenseur central, le Paris Saint-Germain a pour priorité de faire venir un milieu défensif. La fameuse sentinelle tant attendue par Thomas Tuchel depuis des mois. Celle-ci devrait être Idrissa Gueye (29 ans). En tout cas, le dossier semble bien embarqué. Un contrat de 5 ans attend Gueye Toujours déterminé à rejoindre Paris après l'échec de son transfert en janvier dernier, Gueye a laissé son entourage gérer les discussions avec les dirigeants parisiens pendant qu'il était concentré sur sa CAN avec le Sénégal. Tout ce petit monde s'est entendu sur un contrat de cinq ans, dont il restera à régler les derniers détails. Le PSG doit désormais trouver un accord avec Everton. Selon L'Equipe, les discussions entre les deux clubs ont bien avancé ces derniers jours. Le club de la capitale espère même boucler ce transfert d'ici à lundi. La formation anglaise a compris qu'elle ne pourra pas retenir l'international sénégalais et souhaite donc aussi finaliser cette vente rapidement pour avoir le temps de lui trouver un remplaçant avant la fermeture du mercato, le 8 août en Angleterre. Un transfert à 35 M€ ? En janvier, les Toffees n'étaient pas vendeurs et réclamaient 40 millions d'euros pour Gueye. Cet été, l'affaire pourrait se conclure pour environ 35 millions d'euros. En cas d'accord, Gueye ne rejoindrait ses nouveaux partenaires qu'après trois semaines de vacances. Battu par l'Algérie en finale de la CAN (0-1), le Sénégalais va s'accorder un peu de repos et ne participerait donc pas au Trophée des Champions (face à Rennes, le 3 août), ni à la 1ère journée de Ligue 1 (contre Nîmes, le 11 août). Gueye, une bonne recrue pour le PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone «Ajouter un commentaire» …