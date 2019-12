MercatoHivernal - Les détails du contrat de Zlatan Ibrahimović à l'AC Milan

Il n’y a plus beaucoup de doutes. Zlatan Ibrahimović (38 ans) va faire son grand retour à l’AC Milan. Vainqueur du dernier scudetto du club en 2012, le Suédois revient aider un club en perdition depuis son départ au Paris Saint-Germain. Depuis jeudi, la presse italienne est unanime, l’attaquant sera un joueur rossonero dès la semaine prochaine et il sera présent à la reprise de l’entraînement le 30 décembre.



Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport dévoile un peu plus les détails du contrat qui attend Ibrahimović en Lombardie. L’ancien international suédois devrait bien signer un contrat de six mois avec une année en option avec un salaire de 3 à 4,5 M€ selon certains objectifs. Un joli pactole pour un joueur en fin de parcours mais censé aider un club qui doit retrouver une place sur le devant de la scène nationale.



Foot Mercato