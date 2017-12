Message à la Nation du président de la république : La Santé, la Culture, la traque des biens mal acquis... zappées

Le chef de l'Etat Macky Sall a sacrifié au traditionnel message à la nation pour le nouvel an. Un discours dans lequel on ne trouve aucune trace du secteur de la Santé et celui de la Culture. Avec tous les problèmes que traversent le secteur de la Santé, notamment avec le manque criard de matériel, le président de la République n'a pas jugé nécessaire d'intégrer la Santé dans son discours.



Les acteurs de la Culture ont été également oubliés du message à la Nation du chef de l'Etat, malgré la précarité vécue par les atristes sénégalais.



La traque des biens mal acquis qui a rythmé la fin de l'année 2017 avec les déclarations de Mimi Touré et les démentis de parts et d'autres sur le montant recouvré depuis l'installation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei), n'a également pas été évoquée par le chef de l'Etat dans son discours.



Le secteur de la Justice qui attend des réformes pour son indépendance a été également zappé du contenu du message du président de la République adressé au peuple sénégalais.