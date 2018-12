Message de Karim Wade à la Nation : « Que 2019 marque la fin du régime corrompu de Macky Sall »

A l'aube de la nouvelle année, je voudrais formuler pour chaque sénégalaise et chaque sénégalais des voeux de paix, de santé, de prospérité et de réussite dans vos projets.



Que l'année 2019 marque la fin du régime anti-démocratique, corrompu et incompétent de Macky Sall qui a érigé la manipulation, le mensonge et le complot en mode de gouvernance.



Il ne dépend que de nous et de notre capacité de mobilisation pour que 2019 soit l’année de la troisième alternance, l’année de la restauration de la démocratie, l’année qui mettra fin aux souffrances des sénégalais et l’année de la reconstruction de notre cher pays.



Vive le Sénégal,

Vive l’Afrique,

Dewenati, en attendant la déclaration que je ferai dans les prochains jours.



Karim Meïssa Wade

Candidat du Peuple