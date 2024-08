Meurtre d'Aziz Dabala et de son colocataire : les familles des victimes soulagées après l'arrestation des présumés meurtriers

L'affaire d'Aziz Dabala et de son colocataire Wally est loin de connaître son épilogue. Samedi, au moment où l'atmosphère de deuil couvait sur les sphères familiales des victimes, l'image d'un présumé meurtrier faisait le tour des réseaux sociaux. Ainsi, les témoignages sur les défunts fusaient de partout, d’autres gagnés par l'émotion n'ont pu retenir leurs larmes et des cris de soulagement se faisait entendre un peu partout à travers les cours familiales.



Selon Libération qui a réussi à soutirer quelques mots au frère d'Aziz Dabala, porte-parole de la famille en pareilles circonstances. Cette nouvelle de l'arrestation présumée meurtrier d'Aziz Dabala, est un ouf de soulagement. « Nous venons d'entendre que le présumé meurtrier de votre frère a été arrêté », a-t-il dit.



Il rétorque : « Alkhamdoulilah (Dieu merci), il ne pouvait pas rester aussi longtemps dans la nature, car ce qu'il a fait est d'une extrême gravité », confie Aliou Bâ. Avant de poursuivre, « Je rends grâce à Dieu. On est en train de faire tranquillement notre deuil et on nous informe qu'on informe qu'on a arrêté une personne à Touba. C’est une très bonne chose et que nous félicitons notre police nationale. Actuellement, nous sommes tous soulagés, car ce qui s'est passé, mais, cette arrestation va nous soulager. Maintenant, la justice doit faire son travail », a laissé entendre le grand frère du défunt.