Meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye: le Forum du Justiciable veut la poursuite de toutes les personnes impliquées

Babacar Bâ, président du Forum du Justiciable demande à ce que toutes les personnes impliquées dans l’affaire du meurtre de la 5e vice-présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), Fatoumata Mactar Ndiaye, soient poursuivies également.



«Etant donné qu’il y a eu de nouvelles révélations, il appartiendra au juge d’apprécier les propos qui ont été avancés par l’accusé. Maintenant le juge peut estimer nécessaire d'entendre les personnes qui ont été citées dans cette affaire pour juste avoir une opinion par rapport à ces accusations», soutient-t-il.



Lors de son procès mardi, le présumé meurtrier, Samba Sow a accusé plusieurs responsables du parti au pouvoir d'être les commanditaires. Il avait cité le nom de Awa Niang, questeur de l'Assemblée nationale et celui de Abdoulaye Timbo, maire de la ville de Pikine et oncle du chef de l'État.



M. Bâ estime que c’est au juge d’apprécier ces propos avancés par l’accusé. «C’est le juge qui mène le débat, donc il n'est plus possible de revenir en arrière car l'instruction a été bouclée. Comme c'est la manifestation de la vérité qui nous intéresse, je pense que le juge ne doit laisser aucun indice ».



Il au aussi invité le juge à mettre à sa disposition tous les éléments pour pouvoir aller vers la manifestation de la vérité. «Nous ce qui nous intéresse c’est qu’aujourd’hui que toutes les personnes impliquées dans cette affaire soient poursuivies également ».