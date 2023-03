Les « Lions » filent tout droit vers leur 3e succès en trois matchs dans leur groupe des éliminatoires de la CAN 2024. Sadio Mané et ses coéquipiers mènent par 4 buts à zéro devant le Mozambique.



Sabaly a ouvert le score à la 8e minute. C’est son premier but en équipe nationale du Sénégal. Sadio Mané a fait le break à la 14e minute. Ensuite, c’est autour de Ilimane NDIAYE d’inscrire son premier but avec les « Lions » à la 30e minute. Avant que Boulaye Dia ne marque le 4e but de cette première mi-temps.