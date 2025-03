Mi-temps à Benghazi : 0-0 entre le Sénégal et le Soudan, les "Lions" manquent des occasions

C'est la pause à Benghazi, où le score est de 0-0 entre le Soudan et le Sénégal. Les "Lions" ont failli ouvrir le score dès la 30e seconde après une erreur du gardien soudanais, qui a frôlé l'offrande à Boulaye Dia. Heureusement pour lui, il s'est rattrapé en détournant le ballon en corner.



Le Soudan, qui adopte un bloc défensif bas, joue principalement en contre-attaque. Lors d'une de ces offensives, Seif Terri a failli marquer, mais seul face à Edouard Mendy, il a tiré à côté du cadre.



Le Sénégal a eu plusieurs occasions, mais se heurte constamment à une défense soudanaise solide et à un gardien déterminé.

Après une première mi-temps sans but, les deux équipes auront encore 45 minutes pour tenter de prendre l'avantage.