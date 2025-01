Michail Antonio après sa sortie d’hôpital : « Je suis reconnaissant d’être en vie»

Un peu mois d’un mois après son terrible accident de voiture, l’international jamaïcain de West Ham a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Un message touchant de la part de ce véritable miraculé.



« Chaque année, à cette époque de l’année, on me demande de quoi je suis reconnaissant, et chaque année, j’ai du mal à trouver les mots justes. Mais cette année, je sais exactement pourquoi je suis reconnaissant : être en vie », écrit Michail Antonio sur son compte Instagram, qui a accompagné son message d’une photo de lui avec des béquilles.



« Je voudrais prendre un moment pour reconnaître une chose dont j’ai pris conscience : j’ai passé tant d’années à considérer la vie comme acquise. J’ai fait des projets pour le lendemain, pour l’année suivante, en supposant toujours que le lendemain était garanti. J’ai vu des amis proches mourir, j’ai vu d’autres personnes faire face à des expériences de mort imminente, et même alors, je n’avais pas pleinement saisi à quel point la vie était précieuse », ajoute-il.



Transformé par cette épreuve de la vie, Michail Antonio qui souffrait notamment d’une fracture du membre inférieur, poursuit : « Ce que j’ai vécu récemment m’a ouvert les yeux. La vie est fragile et chaque instant compte. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu de m’avoir donné la force de continuer et de m’avoir permis d’être encore là ».



L’attaquant de West Ham va désormais s’atteler à sa convalescence à Londres où il réside. Antonio, qui sait que sa saison est déjà terminée, adresse un vibrant remerciement au corps médical et hospitalier : « Aux services des urgences, au NHS, à l’Air Ambulance, à tout le monde aux hôpitaux Royal de Londres et de Cromwell et à tout le monde du haut jusque tout en bas à West Ham United. L’équipe médicale, le conseil d’administration, tout le personnel, mes coéquipiers et les incroyables fans de West Ham… Je n’aurais honnêtement pas pu m’en sortir sans vous. Merci du fond du cœur. À mes proches qui sont restés à mes côtés pendant tout ce temps, je ne peux pas exprimer à quel point vous comptez pour moi. »