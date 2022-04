Migration - La bouleversante histoire de Guédado Ly, réfugiée mauritanienne au Sénégal: "j'ai été expulsé de mon pays à cause de mon nom"

Une expulsion manu militari de toutes les personnes qui portent le nom LY vers le Sénégal

mon père accusé de fournir des renseignements aux Français pour justifier notre expulsion

Quand on est retournés à la maison, on a trouvé une situation pire. Des militaires sont passés à notre domicile et ont trouvé des lettres de correspondances entre mon père et des Français. Partant de ce fait, ils l'ont accusé de fournir des renseignements aux Français. C’est avec cette polémique que notre expulsion au Sénégal a eu lieu.



Comment s’est passée votre intégration à Dakar ?



D’abord une escale à Thiès (ville située à 70 km à l'est de Dakar). Nous étions logés dans des hangars d’arachide à notre arrivée. La nourriture était si horrible. Alors qu’en Mauritanie on vivait dans de bonnes conditions avec un père douanier. Après on nous a transférés dans un autre camp de refugiés à Dagana ( ville située dans la basse vallée du fleuve Sénégal, entre Richard-Toll et Podor). Là-bas, j’ai laissé mes parents pour venir à Guédiawaye (Banlieue dakaroise) au Lycée Limamoulaye pour continuer mes études. Mais j'en pouvais plus. Pour étudier il faut avoir un esprit tranquille. Trois ans plus tard (1992), mon père est décédé à cause de la dureté du travail qu’il faisait pour retrouver sa dignité. Il cultivait du riz. Et comme c’était un douanier, il ne connaissait pas ce travail d'agriculteur, il n'a pas supporté. Il est tombé malade et a fini par rendre l’âme. Quand je retrace cette étape de ma vie, je ne veux que mourir.

Une vie de misère

Mon intégration à Dakar n’a pas du tout été facile. On était minimisés, humiliés et persécutés de partout. Les Sénégalais ne cesser de nous indexer comme des maures. Contracter une dette à la boutique, c’était impensable pour les réfugiés que nous étions. Et pourtant on manquait de tout.



Je me nomme Guedado Ly, âgée de 46 ans. Je vis présentement à Dakar avec ma fille de 22 ans. Je suis une femme divorcée et au chômage.J’ai été forcée de venir à Dakar à cause d’un accrochage qui date de 1989 entre des (paysans peulhs) Peuls et (éleveurs) Mauritaniens à Diawara. Je me rappelle ce jour-là, J’étais partie le matin à l’école. Vers 12 heures c’est ma grand-mère maternelle qui est venue nous chercher ma sœur et moi. Sur le chemin de la maison, la scène était horrible. Des couteaux, jets de pierres et tirs au pistolet dans l’air. Sans compter une fumée indescriptible qui couvait l’air. Pour passer, on se cachait de temps en temps sous les arbres pour éviter d’être touché par une balle perdue. Il était quasiment difficile pour nous de rallier notre domicile à la Cité douane. Comme j’étais une collégienne je ne savais pas ce qui se passait. Tout au long du chemin, les gens ne cessaient de dire qu’il y a une bagarre entre maures et peulhs. C'était le sauve qui peut. Et la bagarre prenait de l’ampleur. Là où on habitait, on avait fait passer tous les Sénégalais du quartier pour leur sauver la vie. Par la suite on est restés pendant tout le mois du Ramadan à la Cité douane où nous logions.Autre problème de ce conflit. Des militaires ciblés des fonctionnaires pour retirer l'argent de leur compte bancaire. Mon père avait un jour exposé son inquiétude à ma mère. Le fait qu'il rencontrait des soucis pour accéder à son compte bancaire. Il ne pouvait pas retirer au-delà de 100 .000 Fcfa. La fête de Tabaski arrive et mon père décide de nous envoyer chez notre grand-mère paternelle pour notre sécurité. Je vous souligne que mon père est un Mauritanien de souche. Quand on est arrivé là-bas on a trouvé la même situation. Une bagarre a éclaté entre mon cousin et un maure. Et ça a conduit à un drame. C'est la femme du père de mon cousin qui est tuée par les maures. La révolution a alors sonné. Le frère de la défunte, quand il a appris que sa sœur a été tuée, pour se venger, a tranché les bras d'un maure. Et ce dernier a succombé à ses blessures. Chacun de son côté voulait se rendre justice. La cohabitation entre les deux ethnies était quasi impossible. On se regardait en chiens de faïence.. Et ça a fini par un bain de sang.C'est par là suite que la police est intervenue pour mettre de l'ordre. Mais ça n'a pas servi à grand chose. L'autorité préfectorale est entrée en action. Ils nous ont réuni dans l'une des grandes cours du village pour discuter de notre vivre en commun. Et comme cela n'était plus possible, l'autorité préfectorale a décidé d'envoyer au Sénégal toutes les personnes qui portent le nom Ly. Même aujourd’hui (33 ans après) quand j’en parle, j’ai le cœur meurtri. Parce que je suis peulh et Mauritanienne. Et ce village qu'est Niakwa, situé à quelques km de la ville Tékna d'où l'on nous a expulsé a été bâti par mon grand-père, Samba Ly. Tout le village le connaissait.Ma mère s'est approché du préfet pour lui expliquer qu’on n'est pas Sénégalais, mais plutôt des Mauritaniens. Notre présence dans ce village l'est sous les ordres de mon père qui voulait qu’on passe la fête ici. Ma mère demanda au préfet de ne pas nous envoyer au Sénégal et nous laisser partir à Rosso Mauritanie. Une requête accordée.