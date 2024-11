Migration irrégulière: Une pirogue en perdition arrive avec 28 morts et 37 survivants dans un état critique à Nouakchott

🚨El cayuco que llevaba pidiendo auxilio desde el sábado y al que ni España, ni Marruecos ni Mauritania fueron a rescatar, llegó esta madrugada a Nuakchot con al menos 28 fallecidos (2 cadaveres) y 37 personas en estado crítico.



‼️Les abandonaron para que muriesen‼️

— Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) October 31, 2024



Un nouveau drame de la migration se profile. Une pirogue en perdition depuis samedi, restée sans assistance des autorités espagnoles, marocaines et mauritaniennes, est finalement arrivée à Nouakchott. À bord, au moins 28 morts, dont deux corps retrouvés dans l’embarcation, et 37 survivants dans un état critique. Cette information a été rapportée par la journaliste et chercheuse spécialisée en migration et en traite des êtres humains, Helena Maleno Garzón, suscitant une vague d'indignation.L’immobilisme des autorités, qui n’ont pas répondu aux appels de détresse, soulève des questions pressantes sur les responsabilités face à cette tragédie. « Ils les ont abandonnés pour mourir », a-t-elle dénoncé sur son compte X (anciennement Twitter).Rappelons que 150 personnes, parties du Sénégal, en direction des îles Canaries, sont portées disparues depuis plusieurs jours dans l'océan Atlantique. Alarmphone, une organisation de veille citoyenne pour les migrants en détresse, a alerté sur la situation, indiquant qu'elle a perdu contact avec l'embarcation partie du Sénégal le 21 octobre dernier. D'après leurs informations, le bateau, actuellement introuvable, se trouverait dans la zone de recherche et de sauvetage (SAR) espagnole.La situation est d'autant plus inquiétante que les conditions météorologiques se détériorent rapidement. Alarmphone rapporte que, malgré les alertes émises, aucun sauvetage ne semble avoir été mené jusqu’à présent. L'organisation appelle les autorités espagnoles et les services de secours, dont l'organisation de sauvetage en mer Salvamento Marítimo, à intervenir d’urgence.Est-ce la même pirogue retrouvée à Nouakchott avec son lot de morts ? PressAfrik y reviendra avec plus de détails... Mais pour le moment, on ne saurait confirmer.