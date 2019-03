Militaires et vie politique : un sujet "sensible" pour les Sénégalais (Reportage)

Un groupe de personnes, pour la plupart du 3e âge, devisent paisiblement en cette matinée du lundi 11 mars, autour d'un jeu de dames. Dans un brouhaha qui tranche avec le bruit des voitures qui passent à côté, ces "vieux" qui se sont d'abord montrés ouverts en accueillant deux personnes (la journaliste et le cameraman de PressAfrik), se sont subitement renfermés sur eux-mêmes lorsqu'ils ont été mis au fait de l'objet de la présence de ces derniers.



«Hey, hey, hey, madame ne continuez même pas, vous étiez témoin de ce qui s’est passé avec le colonel Kébé, donc parlez d’autres choses», peste un de nos interlocuteurs de la place, main sur la bouche signe de refus catégorique.



Isolé du groupe, S. Cissé ancien tailleur tente de briser l'"Omerta", mais c'est sans la détermination de son ami, décidé à l'empêcher de parler : « Cissé ce que tu diras n’engagera que toi, donc si c’était moi je me tairais pour ma liberté. Et quand tu va commencer de parler, avertit-moi pour que je puisse vider les lieux pour ne pas être témoin de ce qui va suivre », peste t-il.



S. Cissé de répliquer «Madame donc vous comprenez ma situation. Je ne peux pas parler sans l’aval de mon supérieur», se désole t-il, avant de nous inviter, poliment mais fermement, à poursuivre notre chemin



Toutefois, si S. Cissé et ses compagnons refusent de parler, une de nos tentatives s'avèrent fructueuse.

Croisée sur la route menant vers Dieppeul, Aida Fall (non d’emprunt), qui passait dans le coin a pris le soin de donner son avis.



«On ne peut pas être au four et au moulin. Ils n’ont qu’à se concentrer sur leur sacerdoce, et s'abstenir de s’occuper des choses politiques. Car une fois dedans, elle les obligeraient à révéler des choses alors qu’ils sont sous l’obligation de réserve. Regardez le Capitaine Diéye avec ses déballages. Vu sous cet angle, je pense que la responsabilité d’un officier c’est de se limiter à défendre sa nation», soutient-elle.



La difficulté avec laquelle les Sénégalais se prononcent sur des sujets concernant l'armée démontre à suffisance la suspicion qu'ils nourrissent à l'endroit des hommes de tenue. Car pour eux, de la même manière que ces derniers sont tenus de respecter les consignes qui leur sont données, de la même manière les Sénégalais doivent éviter de s'épancher sur "des choses qui ne les regardent pas".