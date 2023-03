Mimi Touré après être passée voir Sonko à Suma: « Il est urgent d’enquêter sérieusement sur… »

L’ancien Premier ministre, Aminata Touré, qui est passée par la clinique Samu où est actuellement interné Ousmane Sonko, demande une enquête sur la répression excessive des Forces de défense et de sécurité au Sénégal.



« Je suis passée à Suma exprimer ma compassion à @SonkoOfficiel et lui souhaiter un rapide rétablissement. Il est urgent d’enquêter sérieusement sur cet usage excessif de la force et de méthodes répressives inconnues dans notre démocratie citée comme exemple en Afrique », a-t-elle écrit sur son compte Twitter.