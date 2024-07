Ministère de l'Agriculture : Mabouba DIAGNE, octroie 85 millions de FCFA au SYNTTAS

Fini les tensions ou du moins accalmie au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage. Le ministre Mabouba Diagne a décidé de surseoir leur plateforme revendicative pour un moment en décaissant un montant de 85 millions FCFA de ses propres fonds destinés au Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de l’Agriculture du Sénégal (SYNTTAS).



Un geste magnifié par certains membres du syndicat même si d’autres le qualifient comme étant une manière de les corrompre, estimant qu’une aussi grosse somme ne peut être sortie de sa poche au moment où le Jub, Jubal, Jubanti est prôné.



Les 85 millions de FCFA sont octroyés au syndicat sur fonds propre, dont 75 millions de FCA pour la coopérative et 10 millions de FCFA pour la mutuelle de santé. Selon le secrétaire général du syndicat Mor DIOUF cité par le quotidien le Témoin, la tutelle a fait ce don aux syndicalistes.



Rappelons que le SYNTTAS avait engagé un bras de fer avec l’Ancien Régime pour l’augmentation des indemnités de logement, l’absence de logistiques avec un parc automobile existant, la mise en place d’un fonds commun entre autres.