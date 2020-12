Ministère de l’Environnement : l’Armp détecte des anomalies dans une procédure d’achat d’ânes

Au ministère de l’Environnement, les auditeurs de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) se sont intéressés au marché portant sur l’élaboration d’un plan de formation et de renforcement des capacités en environnement et développement durable assorti d’une stratégie de mise en cause. Dans ce cadre, « Imagine Communication » a raflé la mise pour 7,1 millions FCFA.



Selon l’audit, la procédure a mis en concurrence des prestataires évoluant dans des secteurs différents tels que technique l’import-export ou le commerce général. L’examen des offres techniques des trois (3) soumissionnaires a permis de noter des similitudes, laissant subsister une incertitude sur la transparence de la concurrence.



Des anomalies ont été aussi détectées dans la procédure relative à l’acquisition d’ânes vivants. Un marché attribué à Djiby Sène (13,9 millions). Les copies dûment déchargées des lettres de notification de l’attribution et d’information des soumissionnaires évincés, ne sont pas classées dans le dossier de marché.



Le marché de 13.979.700 FCFA pour 294 ânes, a été conclu pour un montant de 9.376.350 FCFA pour 197 ânes, soit une variation à la baisse de 32.99%, alors qu’un marge de fluctuation n’avait pas été prévue, renseigne l’audit qui flingue une « absence de preuve de la publication d’un avis d’attribution dans le portail des marchés publics.