Mino Raiola, l'agent de nombreuses stars du football, est décédé ce jeudi

Considéré comme l'un des agents les plus influents de la planète football, Mino Raiola est décédé ce jeudi selon plusieurs médias italiens. Malade depuis plusieurs mois, l'homme de 54 ans se serait éteint aujourd'hui, sans que l'on n'en sache plus à ce stade.



Une nouvelle qui devrait bouleverser le mercato d'été à venir puisque Mino Raiola représente quelques uns des footballeurs les plus courtisés du monde, de Paul Pogba à Zlatan Ibrahimovic en passant par Erling Haaland.