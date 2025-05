Mise en accusation devant Haute Cour de justice : les cinq anciens ministres du régime de Macky Sall bientôt fixés sur leur sort

La procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de cinq (5) anciens ministres du régime de l’ex-président Macky Sall est officiellement lancée. L’Assemblée nationale se réunira en séance plénière le jeudi 8 mai 2025 à 10 heures pour examiner les projets de résolution relatifs à cette procédure, a annoncé le président de l’institution, El Malick Ndiaye.Les ministres concernés sont Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aissatou Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall et Salimata Diop.Cette procédure s’inscrit dans une enquête plus large impliquant cinq anciens ministres, comme l’avait annoncé le procureur général Mbacké Fall le 17 avril 2025 lors d’une conférence de presse.Certains ministres qui occupaient des postes stratégiques dans le cadre de la gestion des fonds liés à la riposte contre la Covid-19 sont soupçonnés d’avoir engagé des dépenses non justifiées, détourné des fonds destinés à l’achat de matériel médical ou encore surfacturé des équipements.