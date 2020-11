Mise en place d'une plateforme pour défendre les réalisations de Macky: cité parmi les initiateurs, Mame Mbaye Niang dément et parle de manipulation

Cité parmi les initiateurs de la mise en place d'une plateforme pour défendre les réalisations de Macky Sall, le chef de Cabinet du président de la République, Mame Mbaye Niang, a démenti l'information, ajoutant qu'il n'a rien à voir avec cela et que c'était une manipulation.



« C'est faux ! je ne fais partie d'aucune initiative de ce genre. Je n'ai rien à voir avec cela. Une telle réunion n'a jamais eu lieu. Vous parlez d'une réunion qui a eu lieu depuis plusieurs mois avec le président. On vous manipule. Le président n'est pas au courant d'une telle initiative, ce n'est pas vrai », a martelé Mame Mbaye Niang.



Pourtant, de sources sûres à nos confrères de L'As, confirment que cette réunion a eu lieu mercredi sous la présidence de Mahmoud Saleh. D'ailleurs Birame Faye en charge de la coordination de la plateforme a informé sur sa page twitter que le chef de l'État l'a nommé coordonner cette plateforme de débatteurs.



Dans cette affaire, toujours selon L'AS, Mame Mbaye Niang et compagnie soupçonnent le Directeur du Cabinet du président Mahmoud Saleh d'être à aux manettes pour diviser les jeunes cadres. Ni Aliou Sow, directeur général de Sapco encore moins Mame Mbaye Niang n'ont été aperçus à la réunion de jeudi.