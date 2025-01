Modernisation des Cités religieuses : le chef de l'Etat instruit au Premier ministre d'accélérer les travaux

Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 15 janvier a été pour le président de la République de donner des instructions sur plusieurs sujets. C'est dans ce cadre que le chef de l'Etat a demandé au Premier ministre d’engager davantage le Gouvernement à accélérer la modernisation des cités religieuses et le développement du tourisme religieux.



Il a, par ailleurs, évoqué le renforcement des relations entre l’Etat et les religions. Le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement le rôle central des foyers religieux dans la consolidation de l’unité

nationale et la stabilité sociale du Sénégal. Il a réitéré sa volonté de hisser ces relations à un niveau institutionnel élevé avec la création prochaine, après consultation de toutes les parties prenantes, de la Délégation générale aux Affaires religieuses.