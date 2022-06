Mohamed Salah: « il n’y a pas de rivalité entre Sadio Mané et moi à Liverpool »

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Mohamed Salah st revenu sur sa relation avec Sadio Mané après les défaites consécutives de l’Égypte en finale de la CAN 2021 au Cameroun et en barrages de la Coupe du monde Qatar 2022.



Beaucoup de choses ont été dites sur Salah et Mané depuis que le Lion de la Teranga a été sacré champion d’Afrique au détriment du Pharaon. Pas célébré à son retour en club, le Sénégalais aurait été zappé par Liverpool à cause de Salah, qualifié d’égoïste, avec qui sa relation se serait dégradée. Sauf que le principal intéressé affirme que rien n’a changé entre eux.

« Si on parle de rivalité entre nous, d’égoïsme, je suis en total désaccord. Je ne sais pas d’où ça vient… J’ai une belle relation avec Sadio, nous échangeons normalement, nous sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matches, donc nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possible. Cherchez un joueur de mon profil en Premier League, vous n’en trouverez aucun qui adresse autant de passes décisives que moi », a confié Salah.



Avant de revenir sur les deux défaites : « Je n’allais pas pleurer pendant une semaine. Dans la foulée de notre défaite au Sénégal (le 29 mars, il avait raté son tir au but), je suis rentré en Angleterre. J’ai atterri à 8 heures du matin et j’ai filé au club pour des soins et un sauna. Et le 2 avril, je jouais soixante-dix minutes contre Watford (2-0). Bien sûr, j’étais triste mais je ne pouvais rien y changer. Je me projette toujours sur le défi suivant. Surtout qu’en Premier League, nous étions lancés dans un match digne d’un Championnat du monde entre Muhammad Ali et Joe Frazier », a t-il ajouté.