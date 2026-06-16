Mondial 2026 : Deschamps refuse de parler de « revanche » face au Sénégal

« Ce sera une autre page à écrire. Il s'est passé ce qui s'est passé en 2002, tant mieux pour le Sénégal. Aujourd'hui, on va tout faire pour que le résultat soit dans notre sens », a insisté le technicien français, qui entame sa 14e année à la tête des Bleus. Interpellé par un journaliste sénégalais sur une éventuelle idée de « revanche », Deschamps a balayé le concept : « Il n'y a pas de revanche dans le football. En plus, c'était il y a 24 ans. La quasi-totalité de mes joueurs n'étaient même pas nés. »



Un choc de « haut niveau » face à un Sénégal complet

Loin de s'attarder sur le passé, le coach français s'attend à un « affrontement de haut niveau » face à une équipe du Sénégal qu’il classe parmi les meilleures nations mondiales. Didier Deschamps a longuement salué les forces de son adversaire, soulignant la qualité d'un effectif dont les cadres évoluent dans les plus grands clubs européens.



« Il y a tout dans cette équipe sénégalaise : un potentiel offensif très important, un milieu de terrain qui fonctionne très bien et un secteur défensif très efficace, avec une grande densité athlétique et une technicité importante », a-t-il analysé, rappelant la solidité affichée par les Lions lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Maroc.



Si la France se présente logiquement avec le statut de favorite et la « mission d’être sacrée » au vu de ses finales lors des précédentes éditions, Deschamps garde la tête sur les épaules. Bien que ce premier choc ne soit pas mathématiquement décisif dans une poule qui compte également la Norvège et l'Irak, le sélectionneur français veut frapper fort d'entrée.



« L'idéal est de commencer par une victoire, dans une poule à quatre équipes, c’est la meilleure des choses. On sait à quoi s’attendre pour ce premier match, et le Sénégal le sait aussi », a conclu le patron des Bleus.

