Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, se relance. Mieux, les Lions prennent la tête du groupe C après leur victoire sur la Biélorussie 7-2 lors de leur deuxième sortie au Mondial de beach soccer. Battus sur le fil lors de la première journée par la Russie (7-8), les Sénégalais ont bien négocié leur deuxième sortie et se donnent le droit de croire à la qualification en quarts de finale.



« Ce sera une finale… »



Dans cette poule C, où toutes les quatre équipes totalisent chacune une victoire et une défaite, les Lions sont premiers grâce à la différence de buts. Il faudra maintenant battre les Emirats arabes unis lors de la troisième journée mardi pour rallier les quarts de finale. « Ce sera une finale », confie le joueur Hamath François Diouf. « Rien n’est encore gagné, rien n’est encore perdu, renchérit son sélectionneur Ngalla Sylla. C’est une poule qui est relancée. Le plus important, c’est qu’on a notre destin en main. Qu’importe la manière, l’essentiel, c’est de remporter cette victoire face aux Emirats arabes unis »



Pour sa part, le Nigeria, deuxième représentant africain, est éliminé après sa deuxième défaite en deux journées devant le Portugal (1-10). Les Green eagles pourraient même finir sur un troisième revers puisqu’ils vont faire face à l’un des favoris du tournoi, le Brésil, pour leur dernière rencontre.



