Battu hier samedi par le Japon en demi-finale, le Sénégal espérait terminer son bon parcours au Mondial avec une place honorable de troisième synonyme de médaille de bronze. Mais les Lions ont terminé la Coupe du Monde par une triste défaite devant la Suisse (9-7).



Alors qu’elle a souvent mené, l’Equipe Nationale du Sénégal a toujours était rejointe par la Suisse avant de céder la partie (6-5). Devant les regards du Président de la FIFA, Gianni Infantino, les Lions ont encore été encore punis par des choix incompréhensifs de l’arbitre, Mike Per Palomina.



Jean Ninou Diatta, auteur d’un triplé, Mamadou Sylla, Mamour Diagne et Mandione Diagne sont les buteurs cotés sénégalais. Quel dommage, s’exclame Wiwsport.