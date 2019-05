C’est terminé à Lodz où le Senegal a concédé le nul face à la Pologne (0-0). Les lionceaux restent premiers du groupe et devraient hériter d'un des 4 meilleurs 3e des poules C, D ou E.



Les hommes de Youssouph Dabo ont fait le plus important en marquant 5 buts tout en ne pas en encaisser un seul.