Mort de Fallou Sène : AG/Jona regrette ces «événements malheureux» et appelle au calme

Alternance générationnelle (AG/Jotna) s’est prononcée sur les événements survenus à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ayant débouché sur le mort du jeune étudiant Mouhamed Fallou Sène.



«A l’instar des Sénégalais épris de paix et soucieux de la stabilité de notre pays, il regrette les événements malheureux survenus le mardi 15 mai 2018 à l’Université Gaston Berger», lit-on dans le communiqué émanant du Bureau d’orientation stratégique l’Alternative générationnelle (AG/Jotna).



Le président dudit parti, Me Moussa Diop, a profité de cette occasion pour saluer la posture du Président Macky Sall qui a exigé que toute la lumière soit faite sur cette affaire, avant de présenter ses condoléances «les plus attristées à la Nation entière, à la famille du défunt et celle estudiantine. Il souhaite un prompt rétablissement aux gendarmes et étudiants blessés».