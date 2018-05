Décès de Fallou Sène : la version de Augustine Tine

Les gendarmes ont été acculés et c’est la raison pour laquelle ils ont usé de leurs armes ! Ce sont en substance les propos du ministre en charge des Forces armées, Augustin Tine qui revenait sur les violentes confrontations entre étudiants et forces de l’ordre, mardi, qui ont conduit à la mort de Fallou Sène âgé de 26 ans.



«Il y a quelques jours, les étudiants ont décidé d’aller au restaurant sans bourse délier. Naturellement, le recteur de l’Ugb, en responsable, a signé une réquisition adressée à la gendarmerie, pour qu’elle vienne assurer la sécurité au niveau des restaurants. Malheureusement, les étudiants ont décidé de manger gratuitement, ce qui n’était pas prévu», a-t-il indiqué.



Poursuivant, M. Tine informe que ce sont les étudiants qui ont déclenché les hostilités avec des pierres lancées en direction des gendarmes : «Les forces de défense et de sécurité, pour rappel sont là pour la sécurité des personnes et des biens. Quoi qu’il arrive, nous devons éviter de les attaquer. Lancer des pierres en direction de personnes chargées de notre sécurité, cela pose problème. Le commandant des opérations, étant encerclé, a senti que ses hommes étaient en danger. Il y a eu une réaction et malheureusement, un jeune étudiant, Mouhamed Fallou Sène, est décédé».



M. Tine qui a présenté ses condoléances au nom du chef de l’Etat, a par ailleurs annoncé que le procureur de la République s’est autosaisi.