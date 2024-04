Motion de censure du Premier ministre : Guy Marius Sagna « disqualifie » Abdou Mbow

Après les déclarations du président du Groupe parlementaire « Benno Bokk Yaakaar », Abdou Mbow, sur une possible motion de censure du Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement, Guy Marius Sagna a apporté une réplique. Le député de Yewwi Askan Wi (YAW) considère que cette question (motion de censure) n’intéresse pas le peuple.



Il tacle son homologue de Benno et affirme que « cette Institution doit être plus préoccupée par les 10 mois d’arriérés de salaire des travailleurs du Fera, les arriérés de salaire des travailleurs de l’Anpej, les 3 mois d’arriérés de salaire des travailleurs de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane ». Avant de laisser entendre : « on doit orienter le débat sur ça et non sur une motion de censure du Premier ministre qui n’a même pas encore fait 2 semaines ».



Le membre de YAW se dit néanmoins avoir hâte de voir une « nouvelle législature avec des députés qui seront là pour la population et non pour les billets pour la Mecque, pour Rome ou encore pour les Sukeru Koor ».