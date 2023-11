Moussa Balla Fofana de Pastef : « La Cour suprême nous enlève ce que le droit nous a donné »

Alors que le temps est compté pour le leader de Pastef et ses alliés à quelques jours de la clôture des Parrainages, la Cour suprême a déclaré recevable le pourvoi des avocats de l’Etat contre la décision du juge Sabassy Faye de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales. La Cour a renvoyé les deux parties devant le tribunal de Dakar pour rejuger le dossier. Interrogé sur cette décision prise par le juge Aly Ciré Ba, Moussa Balla Fofana de Pastef a souligné que c’est une décision qui enlève tout ce que le droit avait donné à Ousmane Sonko.



« C’est une décision surprenante, décevante », a-t-il pesté, d’emblée. Avant de poursuivre : « Aujourd’hui, nous le savons, cette décision a des conséquences graves surtout pour notre candidat. Parce que nous savons très bien que le tribunal de Dakar ne va pas trancher la semaine prochaine. Et, même s’il tranche la semaine prochaine, toutes les parties ont le droit d’attaquer cette décision. Nous savons que le parrainage se termine dans deux semaines.»



M. Fofana ne s’est pas arrêté là. Selon lui, il y a une lecture purement politique qu’on peut en faire. Partant de cela, il a déclaré que : « c’est une décision qui, aujourd’hui, nous enlève ce que le droit nous avait donné. Le Tribunal de Ziguinchor avait décidé qu’Ousmane Sonko devait être réintégré sur les listes. On aurait dû appliquer cette décision. Aujourd’hui, ce que le droit nous avait donné avec le bras droit, la Justice vient de nous le reprendre avec le bras gauche », a-t-il regretté.



Le membre du cabinet de Sonko a constaté pour le dénoncer le fait que « l’État ait mobilisé autant d’efforts pour l’élimination d’un candidat ».



Toutefois, M. Fofana se réjouit du fait que leur « projet ne soit pas compromis ».