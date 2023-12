Moussa Taye : "Kalifa Sall n'a jamais eu l'ambition de diriger le Parti socialiste (Ps)"

Le Conseiller politique et porte-parole du candidat déclaré de Taxawu Senegal pour la présidentielle de 2024, est revenu sur le parcours de l'ancien édile de la mairie de Dakar dans son livre «Khalifa Ababacar Sall : Parcours d'un homme d'Etat». Invité au Grand jury sur Rfm, ce 17 décembre, pour décortiquer son ouvrage, Moussa Taye a soutenu que "Khalifa Sall n'a jamais eu l'ambition de diriger le Parti socialiste (Ps) " dont il a été expulsé en 2016 en même temps que Barthélémy Dias.



D'emblée, Moussa Taye a rappelé qu: "En 2009, Il y a eu une sorte de renouveau du parti du Ps et de l'opposition à l'époque à travers le Front Siggil Sénégal et Kalifa était devenu maire. En tant que maire ( en 2009), il a introduit une dimension extraordinaire dans la gestion municipale, c'est la gestion participative et inclusive. En 2014, lorsque l'Apr a eu les velléités pour prendre la mairie de Dakar avec Mimi Touré, les dakarois ont encore fait confiance à Kalifa".



Le Conseiller de Kalifa Sall a révéler qu'en 2012 , il y avait des franges du Ps qui voulaient soutenir le président Abdoulaye Wade au second tour. ""En 2012, quand Macky Sal est arrivé en second tour avec le président Wade, il y a avait dans le parti socialiste des franges importantes qui voulaient soutenir la candidature de Me Wade au second tour".



Avant d'expliquer : "Il y a un débat au sein du Ps et certains voulaient continuer avec le Président Wade en se disant que si Macky gagne l'élection il fera deux ou trois mandats , ect. Parce que Wade avait lancer de continuer avec un mandat. Mais Khalifa a dit non, il a dit que le débat doit être logique jusqu'au bout en soutenant que "nous devons soutenir le candidat de l'opposition le mieux placé à le savoir Macky Sall".



Il a poursuivi : "C'est là où est né le Benno Bokk Yakaar. L'idée c'était de faire une liste, d'avoir des députés même si Wade, par quelques subterfuges, venait à gagner. En 2014, lorsque l'Apr a voulu récupérer la mairie, Khalifa a créé Taxawu Dakar en disant "rébellion ou consécration" et c'était le début de ses ennuies avec le pouvoir ".



Selon Moussa Taye, Khalifa avait appelé à voter "non" lors du référendum de 2016. "Et c'est le début des déboires entre Khalifa et le parti socialiste et notamment avec le feu Ousmane Tanor Dieng l'un des collaborateurs de Macky ".



A la question de savoir si Kalifa voulait diriger le parti Ps, Moussa Taye de répondre : '"Kalifa n'a jamais eu l'ambition de diriger le Ps . Kalifa se voit comme un militant. Il n'a jamais eu, alors jamais l'ambition d'arracher le parti des mains de feu Ousmane Tanor Dieng".