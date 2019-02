Moussa Taye charge le patron des cadres de l'APR: "Il n'y a pas plus malhonnête que Diouf Sarr"

Le Conseiller politique et porte-parole de l’ex édile de Dakar, Moussa Taye n’a pas mis trop de temps pour répondre « aux coups » du coordinateur des cadres de l’Alliance pour la République (Apr). Dans un entretien avec le journal « Enquête », Abdoulaye Diouf Sarr a révélé que les militants de la coalition Taxawu Senegaal sont quelque peu déçu par Khalifa Sall qui a pris la décision d’aller soutenir Idrissa Seck et se tournent vers le candidat Macky Sall.Le porte-parole du leader de la coalition de Taxawu Senegaal balaie d’un revers de main les propos tenus par le maire de Yoff, qu'il le traite de « malhonnête ». «Je le prenais pour quelqu'un de sérieux, mais là, je découvre qu’il est d'une malhonnêteté abjecte. Oser dire que nos militants sont déçus du choix de la coalition Idy 2019 relève de la manipulation. Plus grave encore est le fait de penser que nos militants ont rejoint Macky Sall », rétorque Moussa Taye joint par PressAfrik .Le porte-parole de Khalifa Ababacar Sall de pester : «Quand même, nous sommes dotés de bon sens. Comment peut-on choisir le bourreau de Khalifa Sall, celui qui incarne la méchanceté et la lâcheté à tout point de vue. C’est grotesque ».Il est d’avis que toute cette agitation du camp de la coalition du Président sortant, Macky Sall s’explique par le fait que «notre coalition fait peur. La panique s’est installée dans le camp de Macky Sall. Et le 24 février, ils seront battus à plate couture ».