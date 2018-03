Moustapha Cissé Lo dément avoir dénigrer les magistrats et annonce une plante contre le journal Source A

Moustapha Cissé Lo nie avoir tenu les propos qui lui sont prêtés dans les colonnes du journal Source A ce samedi. En effet, nos confrères ont relaté une déclaration que le président du Parlement de la Cedeao aurait tenu sur la justice sénégalaise et les magistrats, en marge de sa visite à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Diourbel.Sur un post Facebook de Patrice Sané où il a publié l'article du journal Source A, le 2e vice-président de l'assemblée nationale, sous le pseudo de "Cisselobayefaloumacky Sall", traite l'auteur de l'article de "menteur" et de "terroriste", avant d'annoncer qu'il va porter plainte dès lundi