Moustapha Cissé Lô met en garde Macky: «qu’il ouvre les yeux et regarde ceux qui le trompent »

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lô, tire sur la sonnette d’alarme. Il est d’avis qu’il y a des tentations et des manipulations venant du camp présidentiel après la proclamation de la victoire du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) au scrutin du 24 février dernier. Il invite à cet effet, le président Macky Sall à travailler avec des gens sincères et honnêtes.



«Il faudrait que le président ouvre ses yeux et regarde ceux qui le trompent. Parce que, à travers des manipulations, des copinages, des marchandages, on est en train de mettre ce pays à genoux », a déclaré Cissé Lô qui a tenu un meeting de remerciement, ce samedi après-midi à Ouest Foire.



«Donc, a-t-il ajouté, il faut travailler avec des gens honnêtes, sincères, patriotes, engagés à vos côtés. Donc, si vous mettez chacun à sa place, je pense que le Sénégal va décoller très vite ».



Le député de pester: «Il y a des tentations et des manipulations qui commencent et ceux qui ont œuvré pour la victoire de Dakar, je veux citer Abdoulaye Ndour (ancien Dage à la présidence, ndlr). Et, a-t-il conclu: «je lance un appel au président de la République pour qu’il puisse nommer Abdoulaye Ndour à un poste stratégique de ministre. Moi, je ne lui réclame rien. Je le remercie et le soutien».