Moustapha Cissé Lo n'avait pas pris part à la réunion du SEN de l'Apr

L'information selon laquelle Moustapha Cissé Lo a pris part vendredi à la réunion du Secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) a été relayée par un journal de la place et prise par plusieurs site d'informations. Mais après une vérification de PressAfrik auprès de sources au sein du parti, le vice-président de l’Assemblée nationale, n'était pas présent à cette rencontre.



"Moustapha Cissé Lo n'y était pas. C'est le président Macky Sall qui a évoqué son sujet et a indiqué la conduite qu'il doit suivre. Il l'a invité à arrêter ses agissements, mais il n'y était pas", a confié une source à PressAfrik. Des propos confirmés par deux autres responsables du parti, joints au téléphone.



En réalité, depuis 2018, Cissé Lo n'avait pas pris part à la réunion du Secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la république. Il s'était plein de la tenue de longue réunion sans que de décisions importantes ne soient prises. Il ne voyait plus l'utilité d'y être. Et depuis il n'a plus été convoqué.