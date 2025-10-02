Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift : 56 cas dont 8 décès, Richard-Toll-, Saint-Louis, Podor, Pété, Louga, Matam et Dakar touchés (Ministère)

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu une mise au point urgente hier, mercredi, concernant l'évolution de deux épidémies simultanées qui touchent le territoire national : la Mpox et la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR).



Selon le dernier bilan officiel, la FVR a déjà causé huit (08) décès parmi 56 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. La région de Saint-Louis (nord) reste l'épicentre de cette maladie avec 54 cas recensés, particulièrement dans les districts de Richard-Toll (26 cas) et de Saint-Louis (25 cas). Les districts de Podor et Pété rapportent respectivement deux et un cas.



Les régions de Louga et Matam comptent chacune un cas, tous deux déclarés guéris. La concentration géographique des cas dans le nord du pays inquiète les autorités sanitaires, d'autant plus que la maladie présente un taux de létalité significatif.



Concernant la Mpox, anciennement appelée variole du singe, cinq cas confirmés ont été enregistrés depuis l'identification du premier patient le 22 août 2025. Tous les cas sont localisés dans la région de Dakar, et un patient a déjà été déclaré guéri. Aucun décès n'est à déplorer pour le moment.



Face à cette double menace épidémique, le ministère de la Santé lance un appel solennel à la population. « Nous exhortons tous les citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter scrupuleusement les mesures de prévention », peut-on lire dans le communiqué officiel.



Les autorités sanitaires insistent sur la nécessité d'une collaboration étroite avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir la propagation de ces maladies. Des équipes médicales ont été déployées dans les zones les plus touchées, particulièrement dans la région de Saint-Louis, où la situation reste la plus critique.