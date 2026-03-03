Réseau social
Nafila du jour: 06 rakkas pour « changer ses méfaits en bienfaits »



15ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 1 fois « Issadja a nasroulahi » et 35 fois « Khoul hou allahou ahad ».

Celui qui aurait fait cela verra DIEU exaucer ses prières, favoriser ses jeûnes, ses aumônes et changer ses méfaits en bienfaits etc…
Fatime Gueye

Mardi 3 Mars 2026 - 20:33


