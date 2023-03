Nagelsmann sur Bayern-PSG de mercredi: « je ne pense pas que Mané va démarrer »

Coup de bluff ou vérité ? L’entraîneur du Bayern Munich a déclaré en conférence de presse ce mardi que l’international sénégalais, Sadio Mané ne devrait pas démarrer le 8e de finale retour contre le PSG, mercredi à l’Allianz Arena.



« Il récupère de plus en plus, je ne pense pas qu'il démarre demain. Mais nous sommes heureux de le voir de retour. Ce sera important en fonction du résultat, Sadio peut être un joueur qui peut décider du résultat depuis le banc », a déclaré Nagelsmann qui était avec Thomas Müller en conférence de presse.



Pour rappel, au match aller, le Bayern s’était imposé 1-0 au Parc des Princes grâce à un but de Kingsley Koman.