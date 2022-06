Ndiaga Sylla assimile les décisions du Conceil constitutionnel et de la DGE à un "coup d'Etat de la démocratie"

Les décisions rendues par le Conseil constitutionnel ou la direction générale des élections en marge des Législatives du 31 juillet prochain continuent de faire débat. Mais de l'avis de l'expert électorale, celles ci sont "assimilables" à un "coup d'Etat de la démocratie"



"Lorsqu'on rend inéligibles des adversaires à la présidentielle et irrecevables des candidatures de l'opposition aux législatives par crainte d'une cohabitation; Lorsque le Juge électoral valide les décisions du Ministre chargé des Élections avec des motivations laconiques ou de simples affirmations, en violation du droit fondamental de suffrage; Lorsque l'Administration et le Juge s'arrogent le droit de décider à la place des Citoyens/Électeurs, Cela est assimilable à un coup d'État de la démocratie!", a commenté Ndiaga Sylla sur son compte réseau social Facebook.



L'expert l'électorat d'ajouter que c'est également " le socle de la République qui s'écroule. C'est la stabilité politique et la paix sociale qui sont menacées."



Des lors, il urge impératif, selon Ndiaga Sylla " de mener le combat pour sauver notre République ".