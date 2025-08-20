Réseau social
Nécrologie : décès de l'ancienne députée Fanta Sall au Maroc
La classe politique est en deuil. L’ancienne  députée Fanta Sall, est décédée ce mercredi 20 août au Maroc, a-t-on appris de ses proches.
 
Selon son frère qui a donné l’information, Mme Sall était malade. Native de Koungheul, Fanta Sall était connue pour son engagement politique et son implication au sein de l'Alliance pour la République (APR)
Ndeye Fatou Touré

Mercredi 20 Août 2025 - 23:37


