Nécrologie : deux ministres de Macky ont perdu successivement leurs pères en 24 heures

Le gouvernement de Macky Sall est en deuil. Deux ministres de la République ont perdu leurs pères en moins de 24 heures. Le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall a perdu son papa mardi à Rufisque. Ancien enseignant et inspecteur de la Jeunesse et des Sports, le défunt était également Directeur administratif du CNG des Courses hippiques et de la Fédération sénégalaise du Sport pour tous. Il a été enterré hier mardi au Cimetière de Dangou (Rufisque).Le second décès annoncé est celui du père du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Il était âgé de 96 ans. La levée du corps est prévue à 12h a l’hôpital Principal de Dakar et l'enterrement à 17h à Darou Salam, Touba.