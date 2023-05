Ngor: les stigmates des affrontement toujours visibles, l'arbitrage de Macky soumis à l'appréciation des habitants (Reportage)

Malgré l'arbitrage de Macky, la population refuse de cohabiter avec la gendarmerie

Nos blessés ont été laissés à eux même, seule la Croix rouge était sur place

A la fin de l'audience nocturne, d'importantes décisions ont été annoncées. Le président Macky Sall a décidé que le terrain objet du litige sera partagé à part égale: les 3000 m2 vont être affectés à la gendarmerie, l'autre partie aux populations de Ngor. Il a été décidé également que le titre foncier du stade de Ngor sera affecté à la mairie.Baaye Issa, riverain, ne l'entend pas de la même oreille. Il avertit les autorités en ces termes: « nous ne voulons pas cohabiter avec la gendarmerie dans ce site. Qu’ils aillent au virage, il y a un site là-bas ».Témoin de l’ « abattement » de la fille de 15 ans, notre interlocuteur dément avec hargne les propos du ministre de l’Intérieur qui prétend que la seule mort enregistrée lors des échauffourées aurait été causée par « l’hélice d’une pirogue ».A en croire Baaye Issa, le drame s’est déroulé sous ces yeux au niveau de la plage. Alors, il assure au micro de PressAfrik qu’elle (la fille) a été touchée par une "balle réelle" avant d’être trainée lâchement par les forces de l’ordre dans un sac. »Il apprend que la famille de la défunte s’est rendue à l’hôpital et elle leur a été refusée de prendre le corps. Il réclame une « autopsie » pour un éclatement de la vérité.« Contrairement à ce qui a été dit dans les médias par le ministre de l’Intérieur, l’hélice de la pirogue n’a pas tuée la fille. Antoine Félix Diome n’était pas sur le terrain donc il ne peut se prononcer sur des choses qu’il ne maitrise pas. Et je vous signale que d’autres ont reçu de balles réelles, sur la jambe, mains, et même au bas ventre », ajoute-t-il avec voracité.Très remonté contre les autorités étatiques monsieur Baaye Issa, estime qu’il est temps que la vérité surgisse. « Ce que Sonko a dit hier c’est vrai. Dans ces genres de situation l’autorité étatique devrait communiquer quand sa population est en détresse. Dire que ce qui se passe n’est pas normal. Ces forces de l’ordre n’ont pas le droit de tirer sur des civils, leur rôle c’est de nous protéger », se désole-t-il.La dame Adjia Sokhna Dieng d'une âge avancée, a été obligée de passer la nuit à Yoff pour sa sécurité. « Ce qui s’est passé hier était inadmissible et regrettable. Moi qui vous parle, j’ai déserté ma maison pour aller se réfugier à Yoff. Le climat était invivable. J’ai laissé mes frères et sœurs dans le désarroi, des potaches ont été empêchés d’aller à l’école pendant deux jours. »« Personne ne peut combattre avec le pouvoir. Alors j’implore le président de laisser notre terroir en paix », demande t-elle au bout des larmes.« On a pas besoin de cette brigade de gendarme, on est fatigué », lance une autre dans la foulée, avant d’être coupé par un passant qui lui dit de cesser la communication avec les médias.Djip Faye, agent de la mairie de Ngor regrette qu’au moment des affrontements, les sapeurs-pompiers n'étaient pas sur les lieux pour secourir les blessés. Selon lui « il y avait que la Croix-rouge sur place. D’ailleurs c’est eux qui ont évacué les blessés à la clinique Suma et à l’île de Ngor. Parce que l’accès au district sanitaire était carrément interdit. »