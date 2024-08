Nigeria: mobilisation en baisse mais colère en hausse face à la politique économique du président Tinubu

Lassées des tirs de gaz lacrymogène subits par les manifestants d'Abuja, Ene Obi et Mma Odi défient les autorités et la politique du président Tinubu dans la capitale du Nigeria, comme l'affirme Ene Obi :



« Nous avons décidé qu'en tant que mamans originaires de ce pays, de venir nous asseoir ici pour leur faire savoir que ce mouvement est réel. Quand j'étais jeune, aucun Nigérian n'allait fouiller dans la poubelle. Aujourd'hui, vous jetez quelque chose dans la poubelle. poubelle. Ils ne t'attendent même pas . Ils prendront dans la poubelle ».



La colère face à un pouvoir inflexible

Une colère froide anime Ene. Sur un marché d'Abuja, une scène a tétanisé cette militante expérimentée.



« Un homme a sorti un billet très sale de deux cents nairas soit 11 centimes d'euro et l'a donné au vendeur. Et il dit : S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une tasse de farine de manioc. Je l'ai regardé et j'ai eu des frissons. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas la capacité de venir sur ce marché avec deux cents nairas ».



Ce sitting au Stade Abiola, Ene et Mma le tiennent à deux. Et pour Mma, le nombre n'est pas essentiel.



« Nous sommes convaincus que nous gagnons toujours. Cela prend du temps. Lorsque nous nous battions pour l'élection volée au Président Abiola, en juin 1993, nous n'étions pas toujours nombreux. Et pourtant nous avons gagné ».



Ces deux militantes se projettent dans de prochaines actions. Persuadées, que le Président Tinubu devra assouplir ses politiques économiques libérales.