Noël 2023: Khalifa Sall rappelle « l’importance de la compassion »

Ce 25 décembre, le Sénégal, à l’instar des autres pays du monde, célèbre Noël, jour de la nativité. Khalifa Sall, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, adresse ses vœux à tous ses parents chrétiens. A l’occasion, il rappelle que c’est un « moment de réjouissance, d'espoir et d'amour ».



Selon M.Sall, cette fête « nous interpelle également sur l'importance de la compassion, de la générosité et du partage envers nos proches ».



Avant de formuler des prières pour le Sénégal. « Puisse cette semaine illuminer vos vies de bénédictions et renforcer nos liens d'unité dans un Sénégal de paix, de tolérance et d'entente cordiale entre les différentes communautés », a-t-il écrit dans X ( ex Tweeter).