Noger: la junior mauritanienne Star Oil rachète le réseau de distribution de la firme française Total

C’est une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique. Après plusieurs mois de discussions, la junior mauritanienne Star Oil de l’homme d’affaires Tijani Ben Al Houssein vient de conclure une opération d’acquisition de l’ensemble du réseau de distribution de Total Énergies Niger. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la filiale nigérienne de la firme pétrolière française avait reçu des offres de plusieurs sociétés dont Vivo Energy qui était en pôle position pour le rachat du réseau de distribution de Total Énergies Niger.



Selon les informations de nos confrères, Star Oil, créée en 2002 et propriété de l’homme d’affaires mauritanien Tijani Ben AlHoussein, a manœuvré sans répit pour s’offrir ce réseau de distribution historique de Total Niger, qui a décidé de quitter le pays. Des informations crédibles font état de pertes financières importantes accusées par Total NIGER ces dernières années. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilée, malgré les sollicitations de Confidentiel Afrique.



Toutefois, la transaction est bouclée et on s’affaire aux derniers réglages administratifs avant d’officialiser l’acte d’achat. Avec cette grosse acquisition, Star Oil qui avait perdu le juteux marché de la distribution des produits pétroliers au profit de l’entreprise béninoise OCTOGONE prend pied désormais au NIGER et fait son entrée sur le marché aux côtés de Oriba, Ola Energy.



Après s’être implantée en Mauritanie, au Mali, en Guinée et tout dernièrement au Sénégal, Star Oil affiche de sérieuses ambitions à pénétrer le marché de l’espace ouest-africain dans la distribution et l’approvisionnement de produits pétroliers. Pour rappel, Star Oil avait racheté le 1er juin 2004, le réseau de stations services de la multinationale Exxon Mobil au Mali, pour un coût global de 6 milliards, 550 millions de Fcfa.



Source: Confidential Afrique