Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé une réunion d’urgence ce lundi en conclave suite au nombre élevé de morts : 8 en 48 heures et à la hausse des contaminations au coronavirus. Cette rencontre va réunir toutes les structures concernées par la lutte contre la Covid-19 et le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.



Selon L’Observateur, elle a pour but d’apporter des solutions à l’immédiat à deux urgences : le déficit des lits en réanimation et le recrutement du personnel soignant.



« Il ne fait aucun doute que le nombre élevé de morts constaté ces derniers jours dans les Centres de traitement de Dakar, Fatick, Touba,... est dû à un problème de lits en réanimation. Pire, il a été noté un manque de personnel soignant au chevet des malades atteints de Covid-19. Une situation inquiétante qui été remontée aux hautes autorités pour que des mesures urgentes soient prises pour sauver des vies », ont informé des sources du journal.



Qui ont ajouté : « Des malades sont traités chez eux à cause d’un manque de lits en réanimation. Et nous savons tous que le traitement de certaines pathologies nécessite une hospitalisation pour un suivi permanent. Et, nous espérons que la rencontre convoquée par le ministre de la Santé apportera une solution dans la gestion hospitalière des malades »