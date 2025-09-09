Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Nomination : Marie Rose Khady Fatou Faye s’engage pour une communication « transparente »
Le Sénégal a désormais une nouvelle porte-parole du gouvernement. Nommée Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des relations avec les institutions et de la communication gouvernementale, Marie Rose Khady Fatou Faye a affirmé vouloir incarner une parole « transparente, constructive, ouverte et accessible ».
 
Elle a remercié le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance placée en elle. « C’est avec détermination que j’accueille cette nouvelle responsabilité », a-t-elle souligné, promettant de mettre son expérience au service d’un dialogue renforcé entre les institutions, les acteurs politiques et les citoyens.
 
Ancienne directrice de l’ADEPME, elle a tenu à saluer le travail accompli avec ses anciens collaborateurs et à réaffirmer son engagement en faveur du développement des petites et moyennes entreprises, qu’elle qualifie de « socle de l’économie nationale ». Elle assure vouloir continuer à défendre ce secteur stratégique dans ses nouvelles fonctions.
 
Femme de terrain, Marie Rose Khady Fatou Faye a insisté sur son approche axée sur l’action et les résultats, espérant inspirer d’autres femmes à s’engager dans la vie publique. 
 
Ndeye Fatou Touré

Mardi 9 Septembre 2025 - 18:26


