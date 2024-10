Nomination de Chargés de mission: Thierno Alassane Sall dénonce de « mauvaises pratiques népotistes »

Des dizaines de recrutements de chargés de mission à la présidence de la République, à la veille des élections législatives. Pendant que les jeunes non encartés n’ont plus d’espoir et nombre d'entre eux n'ont pour seul PROJET que le « Barça ou Baarsàq ». Un constat implacable :… pic.twitter.com/Auy1QHx9ev

— Thierno Alassane Sall (@TasOfficiel) October 12, 2024



Thierno Alassane Sall a, via son compte X, dénoncé ce qu’il considère comme étant de « mauvaises pratiques népotistes». Le membre de la coalition Sénégal Kessé, faisait référence dans son post à la vague de nomination de Chargés de missions récemment nommés par le chef de l’Etat.« Des dizaines de recrutements de chargés de mission à la présidence de la République, à la veille des élections législatives. Pendant que les jeunes non encartés n’ont plus d’espoir et nombre d’entre eux n’ont pour seul PROJET que le ‘Barça ou Baarsàq. Un constat implacable : les mauvaises pratiques népotistes persistent. Alioune Tine avait parlé ‘d’État pastefien, mais la réalité dépasse cette formule. C’est le ‘Système’ honni qui perdure. En fin de compte, tout change, pour que rien ne change. Terrible », a dénoncé le président de la République des Valeurs sur son compte X.À noter que le nouveau régime poursuit les séries de nominations, après les envoyés spéciaux, ministres-conseillers et hauts représentants du chef de l'État, ce sont désormais les chargés de mission qui renforcent le cabinet présidentiel.Des nominations qui ont fini par créer des indignations à l’endroit de certains acteurs politiques qui y voient des intérêts politiques, au détriment de l’intérêt public.