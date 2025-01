Nomination de Dr Aoua Bocar Ly Tall au CNRA : Ousmane réagit aux rumeurs

Les rumeurs évoquent une hypothétique volonté du Président Diomaye de nommer à des postes des anciens détracteurs d'Ousmane Sonko, une idée que le Premier ministre a catégoriquement rejetée. « Reprenons nos esprits. Il y a des gens qui propagent des rumeurs disant que le Président Diomaye nomme des anciens détracteurs de Sonko à des postes. C'est faux. Rappelez-vous que Diomaye a passé presque 12 mois en prison pour me défendre », a-t-il affirmé.



Ousmane a également mis en garde ceux qui cherchent à déstabiliser le Président Diomaye. « Je n'accepterai pas que des gens se permettent de tordre le bras au Président. Il est le Président de tous les Sénégalais. Par conséquent, nous ne devons pas chercher à affaiblir notre chef de l'État », a-t-il ajouté. Selon lui, il est impossible que Diomaye nomme des personnes ayant calomnié, insulté Sonko et sa famille. « C’est impensable », a-t-il insisté.



Le Premier ministre a aussi souligné que tout le monde ne peut pas être nommé à des postes précisant que l'État ne peut pas recruter tout le monde.



"Soyons sereins", a-t-il appelé, soulignant la nécessité de respecter les institutions et de maintenir l’unité. « Nous gérons un pouvoir qui représente 18 millions de Sénégalais. Arrêtons de semer la confusion par des menaces. »



Enfin, Ousmane a terminé son live en appelant à plus de respect pour le Président, tout en insistant sur le fait que le gouvernement est actuellement dans une phase de stabilisation, malgré la résistance d’un système qui demeure encore fort et bien en place.