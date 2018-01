Non, Monsieur Yakham Mbaye, la photo que vous avez supprimée de votre compte Facebook n'a pas été publiée avant le drame d'hier

L'ancien Secrétaire d'Etat à la Communication du Palais Yakham Mbaye a été victime ce dimanche de diffamation de la part d'un site qui s'est fait nommé Flash 221. Ce dernier a pris le contenu d'un article à la Une de PressAfrik qu'il a attribué au nouveau Directeur général du quotidien "Le Soleil". Un acte ignoble, malhonnête et affreux que le Directeur de publication et le Rédacteur en chef de votre site ont tour à tour dénoncé sur FacebookSeulement, sur le même réseau social, Monsieur Yakham Mbaye a, dans son démenti, fait preuve de mauvaise foi.Sur son compte Facebook, il indique que la photo "polémique" avec le Président Macky Sall a été prise avant les événements tragiques survenus hier. Il oublie volontairement de préciser que sa publication date de bien après l'annonce de l'exécution des 13 jeunes sénégalais à Ziguinchor, par les médias. Pour preuve, l'article en question intitulé : "Honte à qui peut chanter pendant que le sang du peuple coule , a été mis en ligne à 08h 56 minutes (Gmt). Et sur la publication que Monsieur Yakham Mbaye a pris le soin d'effacer quelques minutes après la publication de notre texte, Facebook indiquait bien (à 08h 56) qu'elle datait de 07 bonnes heures. Ce qui veut dire que même si la photo a été prise avant le drame, la publication a été faite dans la nuit de samedi au dimanche, donc bien après les événements dramatiques de Ziguinchor.Alors Monsieur Yakham Mbaye, vous avez bien le droit de qualifier notre contenu "d'élucubrations malsaines". Parce que les commentaires ont toujours été libres. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est masquer la vérité sur l'heure de votre publication. Et allez expliquer aux Sénégalais pourquoi vous avez supprimé votre post, s'il ne présentait rien d'insultant à la mémoire des victimes de ce qu'il est convenu d'appeler "le carnage de Ziguinchor"