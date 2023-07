Non candidature de Macky : ​Mo Ibrahim espère "que notre monde globalisé pourra bénéficier au mieux de sa sagesse"

Le président de la République, Macky Sall, continue de recevoir des félicitations depuis sa sortie lundi, annonçant avoir renoncer à une candidature pour un 3e mandat. Après des hommes politiques africains, la France, les Etats-Unsi et les religieux, c'est autour Mo Ibrahim, fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim, de magnifier la "sage" décision prise par le chef de l'Etat.



Dans une note parvenue à PressAfrik, Mo Ibrahim rappelle, d'emblée, que: « Le président Macky Sall a bien servi son pays depuis plus de dix ans, comme son continent lors de son mandat comme président de l'Union africaine".



Il poursuivit en saluant le respect de la parole donnée de Macky Sall. "L'une de ses premières décisions lorsqu’il prit les rênes de son pays fut de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Nombreuses ont été les spéculations sur une potentielle candidature à un troisième mandat. Il est resté fidèle à sa parole", se réjouit-il.



Avant de magnifier son adresse à la Nation : "Hier (lundi), il a délivré un discours sans ambages, mettant fin à toutes ces spéculations et, espérons-le, fin également à toutes confrontations inutiles. Il a déclaré que son pays dépassait sa seule personne, et disposait de pléthore de femmes et d’hommes capables de le diriger".



Mo Ibrahim salue "l'intégrité et la stature d’homme d'État du président Macky Sall". Il dit espérer "maintenant que notre continent et notre monde globalisé pourront désormais bénéficier au mieux de sa sagesse, de son expérience et de sa forte voix. »